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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 24 Haziran Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 24 Haziran Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de bugün birçok noktada elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 24 Haziran Çarşamba tarihli duyurusunu paylaştı. İzmirli vatandaşlar elektrik kesintilerinin hangi ilçe ve mahallelerde etkili olacağını ve elektriklerin ne zaman geleceğini merak ediyor. İşte elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 24 Haziran Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

24.06.2020, 09:13

Bugün 'de birçok ilçede elektrik kesintileri meydana gelecek. Arıza kaynaklı olarak yaşanan kesintileri nedeniyle Konak, Bornova, Buca gibi birçok ilçede uzun süreli kesintiler yaşanacak. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle yaşanan elektrik ve su kesintileri daha da yakından takip ediliyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesik? İşte detaylar...

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