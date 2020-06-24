Bugün İzmir'de birçok ilçede elektrik kesintileri meydana gelecek. Arıza kaynaklı olarak yaşanan kesintileri nedeniyle Konak, Bornova, Buca gibi birçok ilçede uzun süreli kesintiler yaşanacak. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi nedeniyle yaşanan elektrik ve su kesintileri daha da yakından takip ediliyor. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler kesik? İşte detaylar...
İzmir'de elektrik kesintisi 24 Haziran Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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