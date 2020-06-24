Süper hücre vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Türkiye'nin batı bölgelerini uyardığı 'Süper Hücre' yağışları, bir çok ilde sel ve su taşkınlarına sebep oldu. Sabahın ilk saatlerinde kıyı kesimlerde başlayan sağanak yağış, ilerleyen saatlerde tüm İzmir'i etkisi altına aldı. Özellikle Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşarken, bazı derelerin debileri yükselerek taştı. Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesi'ndeki derenin sağanak yağmur nedeniyle taşması sonucu 143. Sokak'ta bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı. Alt katlarda oturan vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

'CANIMIZDAN OLABİLİRDİK'

Evlerini aniden su bastığını söyleyen Asiye Yılmaz, çok korktuklarını ifade ederek, "Birden bastırınca dere taştı. Elim ayağım titriyor. Girişlere taşlarla set yapmaya çalıştık. Uyanıkken yakalandık bu kez ama uykuda yakalansak canımızdan olurduk" diye konuştu. Öte yandan, sel sularının taşırdığı bazı sokaklarda vatandaşların oltalarını çıkarıp balık avlamaya çalıştıkları görüldü. Sular altında kalan sokağa olta atarak belediyeye tepki gösteren mobilyacı Kamil Gencer, "Belediyemiz gayet güzel çalışıyor. Buradaki rezilliği herkes görüyor. Görünen köy kılavuz istemez" dedi.

'BU YAĞIŞLARI GÖRECEĞİZ'

Son günlerde özellikle İstanbul ve Bursa'da etkili olan yağışları değerlendiren İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, "Süper hücreler bu sene çok fazla görülmeye başladı. Mayıs ve Haziran bunların da mevsimi. Bu sene bunları görmeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Ercan AKGÜN