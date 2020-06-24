Villayı kaçak sigara dükkanına çevirmişler

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelbahçe Çamlı Mahallesi yakınlarındaki üç katlı bir villada internetten kaçak elektronik sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese düzenlenen operasyonda, evin içinde yüklü miktarda elektronik sigara ve bunlara ait likitler ile 1 ton hammadde ve malzemeler ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken, ürünlerin toplam değerinin 5 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi.