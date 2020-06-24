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Haberler İzmir Villayı kaçak sigara dükkanına çevirmişler

Villayı kaçak sigara dükkanına çevirmişler

Operasyon yapılan villanın içinden toplam 5 milyon liralık ürün ve hammadde çıktı.

Villayı kaçak sigara dükkanına çevirmişler
Giriş Tarihi: 24.6.2020

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelbahçe Çamlı Mahallesi yakınlarındaki üç katlı bir villada internetten kaçak elektronik sigara satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Adrese düzenlenen operasyonda, evin içinde yüklü miktarda elektronik sigara ve bunlara ait likitler ile 1 ton hammadde ve malzemeler ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alınırken, ürünlerin toplam değerinin 5 milyon liradan fazla olduğu öğrenildi.

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