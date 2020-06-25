Çifte silahlı dehşet

İzmir'in Balçova Belediyesi'nde şoför olarak çalışan İrfan Y. (44), kardeşinin aynı belediyede işe alınmaması nedeniyle belediye binası önündeki meydanda yarı otomatik av tüfeği ve kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. İrfan Y, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

YANINDA SİLAH GETİRMİŞ

Olay, geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında Balçova Belediye binasının önündeki meydanda gerçekleşti. İddiaya göre, Balçova Belediyesi Başkan Yardımcısı'nın şoförlüğünü yapan İrfan Y, kardeşinin aynı belediyede işe alınması için talepte bulundu. Talebin olumsuz karşılık görmesi üzerine bina önünde bağırmaya başladı. İrfan Y, ardından yanında getirdiği yarı otomatik av tüfeğiyle havaya rastgele ateş açtı. Yanında olan kurusıkı tabancasını da çıkaran İrfan Y, onu da 2 el ateşledi. Bu sırada hem meydanda hem de yan taraftaki oyun parkında bulunan çocuklar, panikle kaçıştı. Havaya sıkılan fişekler, meydanı çevreleyen apartmanlara isabet etmedi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olay yerine sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polislerin, İrfan Y'yi ikna etme çabası karşılıksız kaldı. Ekipler, tüfekli saldırganın üzerine gidince, İrfan Y. silahlarını yere bırakmak zorunda kaldı. Polisler, av tüfeğiyle kurusıkı tabancaya el koyarken, etkisiz hale getirilen İrfan Y, emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen İrfan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



