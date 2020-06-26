Çetin artık yürüyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki serebral palsi (beyin felci) hastası Çetin Yıldız, geçirdiği ameliyatın ardından denge kurarak, yürümeye başladı. Rahatsızlığı nedeniyle sadece çömelerek yürüyebilen Çetin Yıldız'ın daha rahat yürümesini sağlamak amacıyla, ortopedi ve travmatoloji uzmanları Opr. Dr. Ahmet Savran ve Opr. Dr. Aziz Vatansever tarafından, kas gevşetme ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından Yıldız, ilk adımları attı. Çetin Yıldız, ameliyatın ardından daha rahat hareket edebildiğini ve artık dik bir şekilde yürüyebildiğini belirtti.

ÜCRET ALMADILAR

Oğlunun daha rahat hareket etmesi için yapılan son ameliyatın Ahbap Derneğin'in desteğiyle gerçekleştiğini aktaran anne Nurcan Yıldız, "Yıllarca tedavisi için çok para harcadık. Maddi olarak zorlanmaya başlamıştık. Sağ olsun Ahbap Derneği vasıtasıyla doktorlarımız ve ameliyatın yapıldığı hastane bizden ücret almadan bu ameliyatı yaptı" dedi.