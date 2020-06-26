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Haberler İzmir O mahallede vaka sayısı 47’ye çıktı

O mahallede vaka sayısı 47’ye çıktı

’in Menderes ilçesine bağlı ’nde üst düzey tedbirler sürüyor.

O mahallede vaka sayısı 47’ye çıktı
Giriş Tarihi: 26.6.2020

İzmir'de korona virüs vakalarının hızlı bir artış gösterdiği Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi'ne giriş ve çıkışların, alınan flaş bir kararla kısıtlanmasının ardından köyde tedbirler üst düzey devam ediyor. 2 bin 600 nüfuslu köyde vaka artış oranının aniden yükselmesi nedeniyle alınan karar doğrultusunda köyde ikamet etmeyenlerin Küner'e girişine izin verilmezken, köylülerin giriş ve çıkışları ise ateş ölçümü yapıldıktan sonra gerçekleştiriliyor.

KOVİD-19 TESTİ YAPILIYOR
Köy camisinden yapılan anonslarla test yapılmayanlar Kovid-19 testi için köy meydanına çağrıldı. Jandarma ekipleri, girişinde sürekli nöbet tuttuğu köye gelen Sağlık Bakanlığı filyasyon ekipleri, tüm köylülere Kovid-19 testi yaptı.

'VAKALARIN NEREDEN GELDİGİ BELLİ DEGİL'
Küner Mahalle Muhtarı Harun İbiş Aydın, "Şu anda köyde 47 tane vaka var. Vakaların tam nereden geldiği belli değil. Köyde maske takmak zorunlu, ikametgahı burada olmayan kişiler içeri alınmıyor. İşi olmayanlar da dışarı çıkmıyor. Kıraathaneler ve berberler kapalı. Sokağa çıkma yasağı diye bir şey yok, ancak maskesiz çıkmak ve toplu halde sokakta bulunmak yasak" diye konuştu.

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