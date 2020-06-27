Alabaylar Çetesi için... Oyun bitti!

Yöneticiliğini Nihat ile Sedat Alabay'ın yaptığı suç örgütüne yönelik operasyonda 96 kişiden 82'si gözaltına alınırken, çete yöneticisi Nihat Alabay'ın gözaltına alındığı, Sedat Alabay'ın ve 13 adamının ise halen arandığı bildirildi. Nihat ile Sedat Alabay'ın, CHP Karşıyaka Örgütü'nün önemli isimlerinden eski İlçe Başkanı Adnan Alabay'ın yeğenleri olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından işlem yapıldı.

POLİSTEN ANLAMLI MESAJ

İzmir'deki baskınlarda yaklaşık 15 bin gram esrar maddesi, 5 bin adet extacy hap, 5 adet silah, 2 adet sustalı bıçak, 1 adet pompalı tüfek ile 30 bin lira nakit para ele geçirildi. İzmir Emniyeti Narkotik Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ele geçirilen malzemelerin üzerine yazdığı 'Oyun bitti' mesajı dikkat çekti.

METİN BURMALI/FERDİ YAVUZ

İzmir'deki suç örgütü çökertildi! "Oyun bitti"