Çevredeki sokaklar ve burada park halindeki arabalar pis sular içinde kaldı. Etrafı saran pis koku da cabası oldu. Arızaya neyin sebep olduğu henüz bilinmezken, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İZSU ekipleri ve Çeşme Belediyesi ekipleri arızanın giderilmesi ve sokağa taşan pis suların temizlenmesi için çalışma başlattı. Turizm sezonunda yaşanan olaya tepki gösteren vatandaşlar, "Bu manzara Çeşme'ye yakışmadı" diye konuştu.
ERHAN GÜLENÇ
Çeşme’de arıtma felaketi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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