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Haberler İzmir Çeşme'de arıtma tesisinde boru patladı, yol atık suyla doldu

Çeşme'de arıtma tesisinde boru patladı, yol atık suyla doldu

'in Çeşme ilçesindeki arıtma tesisinde borusunun patlaması sonucu, önündeki yol suyla doldu. 'na mesafede, yoldaki atık sular, vidanjörlerle tahliye edildi.

Çeşme'de arıtma tesisinde boru patladı, yol atık suyla doldu

29.06.2020, 12:15 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020,13:35

Çeşme'nin Musalla Mahallesi'ndeki, İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) ait arıtma tesisinde dün öğle saatlerinde boru patladı. Tonlarca atık su, patlayan borudan dakikalarca arıtma tesisinin hemen önündeki sokağa taştı. Yol atık suyla doldu, etrafa kötü koku yayıldı.

Suyla dolan yoldaki park halinde bulunan 3 otomobil, 1 minibüs, 1 kamyon ve 1 forkliftin sahibi araçlarına ulaşmakta sıkıntı yaşadı. Turistlerin, lüks yat ve restoranların yer aldığı Çeşme Yat Limanı'na 200 metre mesafedeki yola dolan su İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 vidanjör ile tahliye edildi.

4 saat sonra yol tekrar trafiğe açılırken, arıma tesisindeki patlayan borunun da onarımı yapıldı.

DHA

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