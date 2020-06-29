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Haberler İzmir Foça ve Aliağa yaz sıcağında susuz kaldı

ve yaz sıcağında susuz kaldı

İzmir'in ve ilçelerindeki su kesintileri vatandaşı canından bezdirdi. Korona virüs salgınının yanı sıra sıcak yaz günlerinde yapılan kesintilere isyan edenler, 'ne bağlı İZSU'ya tepki gösterdi.

Foça ve Aliağa yaz sıcağında susuz kaldı
Giriş Tarihi: 29.6.2020

Özellikle yazlıkçıların oturduğu mahallelerde yaşanan kesinti nedeni ile Foça'ya 3 gündür, Aliağa'ya da 4 gündür su verilemediği öğrenildi. Boş bidonlarla çevredeki tanıdıklarından su doldurmaya giden vatandaşlar, "Yaz sıcağında bu nasıl bir rezilliktir anlam veremiyoruz. Günlerdir sularımız akmıyor. İçecek suyu zor bulurken, nasıl hijyenimize dikkat edip korona virüsten korunacağız?" diyerek tepki gösterdi.

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