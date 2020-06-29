Foça ve Aliağa yaz sıcağında susuz kaldı

Özellikle yazlıkçıların oturduğu mahallelerde yaşanan kesinti nedeni ile Foça'ya 3 gündür, Aliağa'ya da 4 gündür su verilemediği öğrenildi. Boş bidonlarla çevredeki tanıdıklarından su doldurmaya giden vatandaşlar, "Yaz sıcağında bu nasıl bir rezilliktir anlam veremiyoruz. Günlerdir sularımız akmıyor. İçecek suyu zor bulurken, nasıl hijyenimize dikkat edip korona virüsten korunacağız?" diyerek tepki gösterdi.