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İzmir'de elektrik kesintisi 29 Haziran Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de bugün hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrik kesintisi ne kadar sürecek? soruları vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. GDZ Elektrik 29 Haziran Pazartesi tarihli İzmir elektrik kesintisi raporlarını paylaştı. İşte elektrik kesintisi ile ilgili detaylar....

29.06.2020, 09:09