Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. Özellikle pandemi döneminde yaşanan kesintiler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İzmir'de bugün de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanacak. İşte 29 Haziran Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
İzmir'de elektrik kesintisi 29 Haziran Pazartesi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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