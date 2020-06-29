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pandemiyi fırsata çevirdi

Korona virüs salgını sürecinde 3 ay boyunca abonelerin su sayaçlarını okumayan Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin, pandemi sürecini fırsata çevirdiği ortaya çıktı.

İZSU pandemiyi fırsata çevirdi
Giriş Tarihi: 29.6.2020

Bazı abonelerin Mart, Nisan ve Mayıs'ta düzenli olarak ödediği su faturalarını görmezden gelen İZSU, abonelerin 3 ay boyunca kullandıkları suyun toplam metreküpünü Haziran ayında tek bir faturaya yansıttı. Hal böyle olunca katlamaya giren faturalar yüzünden 3 ayda toplam 60 metreküp su kullanan vatandaş, aylara bölündüğünde 20 metreküp su kullandığı için suyun metreküpüne 3,32 lira ödemesi gerekirken, 60 metreküpün tamamı katlamaya sokulduğu için suyun metreküpüne 3,60 lira ödemek zorunda kaldı.



METİN BURMALI

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