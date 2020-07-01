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Haberler İzmir İZDENİZ'de yaz seferleri başlıyor

'de başlıyor

Genel Müdürlüğü, ağırlıklı olarak günübirlik tatilcilere hizmet veren Foça, Mordoğan ve Urla hafta sonu gemi seferlerini başlatıyor.

İZDENİZ'de yaz seferleri başlıyor

01.07.2020, 10:51

İlk seferler 4 Temmuz Cumartesi günü yapılacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü'nün artık klasikleşen yaz seferleri, 4 Temmuz Cumartesi gününden itibaren başlayacak. Seferler, hafta sonları; Karşıyaka-Konak-Güzelbahçe-Urla; Karşıyaka-Konak-Mordoğan-Foça ve Konak-Karşıyaka-Foça-Mordoğan güzergâhlarında yapılacak.

Kalkış ve varış saatleri:

Karşıyaka-Urla gemisi; 09.15'te Karşıyaka'dan, 09.30'da Konak'tan kalkacak; 10.15'te Güzelbahçe'den hareket edecek ve 10.45'te Urla'ya varacak. Dönüşte Urla'dan 21.00'de kalkacak gemi, 21.30'da Güzelbahçe'de, 22.15'te Konak'ta ve 22.30'da Karşıyaka'da olacak.

Karşıyaka-Foça gemisi; 08.25'te Karşıyaka'dan, 08.40'ta Konak'tan kalkacak; 10.10'da Mordoğan İskelesi'ne yanaşacak. 10.30'da buradan hareket edip, 11.10'da Foça'ya varacak. Dönüşte Foça'dan 18.40'ta kalkacak gemi, 19.20'de Mordoğan'da, 21.00'de Konak'ta ve 21.15'te Karşıyaka'da olacak.

Konak-Mordoğan gemisi; 08.25'te Konak'tan, 08.40'ta Karşıyaka'dan kalkacak; 10.20'de Foça'da olacak. 10.30'da buradan hareket edip 11.10'da Mordoğan'a varacak. Dönüşte 18.40'ta Mordoğan'dan hareket edilecek. 19.20'de Foça'ya, 21.10'da Konak'a, 21.25'te Karşıyaka'ya varılacak.

Ücret tarifesi:

Karşıyaka-Urla sefer ücreti tek gidiş 20 TL; Karşıyaka-Foça sefer ücreti tek gidiş 25 TL; Konak-Mordoğan sefer ücreti tek gidiş 25 TL olarak belirlendi. Validatörler, ara iskelelerde (Mordoğan - Güzelbahçe) inen yolculara belirli oranlarda ücret iadesi yapacak. Seferler, 65 yaş üstü yurttaşlar ve serbest kart sahipleri dahil tüm yolcular için ücretli olacak.

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