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Haberler İzmir İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Kovid-19 test noktası hizmete başladı

Havalimanı'nda Kovid-19 test noktası hizmete başladı

Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test noktası kuruldu.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda Kovid-19 test noktası hizmete başladı

01.07.2020, 18:16

Terminalin "giden yolcu" bölümünde hizmet vermeye başlayan test noktasında İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları görev yapıyor.

Sağlık personeli, yurt dışına çıkacak yolculara isteğe bağlı Kovid-19 testi uyguluyor. Alınan numuneler, havalimanı içindeki PCR laboratuvarlarında 3 saatte sonuçlandırılıyor.

TEST SONUÇLARI KİŞİLERE&NBSP;TÜRKÇE VE İNGİLİZCE OLARAK TESLİM EDİLİYOR.

Kovid-19 testinin pozitif çıkması halinde hastalar filyasyon ekiplerince en yakın pandemi hastanesinde tedavi altına alınacak.

Test yaptıracak yolcuların uçak saatinden en az 5 saat önce havalimanına gelmeleri gerekiyor.

Test noktası 24 saat hizmet verecek. Yolculardan Sercan Soykan, AA muhabirine, 10 gün önce Almanya'dan geldiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığının havalimanında verdiği hizmetten memnun olduğunu vurgulayan Soykan, "Alman hükümeti, son 2 günde Kovid-19 testi yapılmadığı takdirde 14 gün ev karantinasına alınacağını açıkladı. Ben de gitmeden önce İzmir'de test yaptırdım." dedi.

Öte yandan havalimanı giriş noktalarında termal kameralarla yolcuların ateşleri ölçülürken maske takma sorumluluğu ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda da ikazlarda bulunuluyor.

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