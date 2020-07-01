İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını duyurdu. İşte 1 Temmuz Çarşamba İzmir elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...
İzmir'de elektrik kesintisi 1 Temmuz Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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