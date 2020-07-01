İzmir'de elektrik kesintisi 1 Temmuz Çarşamba! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün kesinti detaylarını duyurdu. İşte 1 Temmuz Çarşamba İzmir elektrik kesintisi ile ilgili merak edilenler...