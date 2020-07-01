Kaza, 27 Haziran Cumartesi günü, Yenişakran Mahallesi'nde meydana geldi. Tali yoldan ana yola çıkan R.K. yönetimindeki motosiklet, İzmir'den Bergama yönüne giden E.A.'nın kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kazada R.K., motosikletten yola fırladı.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri, sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı R.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.
Öte yandan kaza anı, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, otomobille çarpışan motosikletlinin yola savrulduğu anlar yer aldı.
DHA
İzmir'de, motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kaza kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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