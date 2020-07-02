Çeşme’nin lağımla imtihanı bitmedi

İzmir'in gözde tatil beldesi Çeşme'de skandalların arkası kesilmiyor. Hafta sonu patlayan arıtma boruları ile önceki akşam patlayan kanalizasyonun ardından Tekke Plajı'na yağmur suyu kanallarından pis su akıtılmaya devam ediyor. Tekke Plajı'nın başı kanalizasyondan akan pis su ile dertte. Geçtiğimiz günlerde Yeni Asır'ın gündeme taşıdığı kanalizasyon sularının, yağmur kanalları aracılığıyla denize karıştığı Tekke Plajı'nda tüm tepkilere rağmen sorun devam ediyor. Vatandaşlar yapılan haberlere rağmen pis suyun denize aktarıldığını ve halk sağlığının tehlikeye atıldığını belirtirken, "Bu bölgede altyapı çalışmalarının acil olarak başlaması gerekiyor. Boruların tamamen yenilenmesi lazım. Her sene bu sorunlarla uğraşmaktan bıktık. Yapılan onlarca habere rağmen durumun düzeltilmesi için tek bir adım bile atılmadı. Burada çocuklarımız denize giriyor. Pis lağım suları, yağmur suyu giderleri aracılığı ile denize karışıyor. Burada denize giren vatandaşların sağlığı da tehlikede. Artık buna bir çözüm getirilmeli" dedi.

MERT ALPDÜNDAR,