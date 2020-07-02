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İzmir-Çeşme otoyoluna hayvanlar için üstgeçit

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir-Çeşme otoyolunda yaban hayvanlarını korumak ve kazalara yol açmalarını önlemek için ekolojik köprü yaptı.

Giriş Tarihi: 2.7.2020