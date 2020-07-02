Otoyolda, hayvanların karşıya geçerken kaza yaşanan yerler belirlendi. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, geçen yıl Zeytinler Kavşağı'nın 2 kilometre yakınında köprü inşaatına başladı. Tamamlanan Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü'ne ağaç dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz yapıldı. Köprünün açılmasıyla ormanda yaşayan domuz, tilki gibi hayvanların yolun karşı tarafındaki su kaynaklarına ulaşması sağlandı.
İzmir-Çeşme otoyoluna hayvanlar için üstgeçit haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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