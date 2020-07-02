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İzmir-Çeşme otoyoluna hayvanlar için üstgeçit

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İzmir-Çeşme otoyolunda yaban hayvanlarını korumak ve kazalara yol açmalarını önlemek için ekolojik köprü yaptı.

İzmir-Çeşme otoyoluna hayvanlar için üstgeçit
Giriş Tarihi: 2.7.2020

Otoyolda, hayvanların karşıya geçerken kaza yaşanan yerler belirlendi. Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü, geçen yıl Zeytinler Kavşağı'nın 2 kilometre yakınında köprü inşaatına başladı. Tamamlanan Zeytinler Doğal Yaşam Köprüsü'ne ağaç dikildi, yaban hayvanlarının su ihtiyacının karşılanması için beton havuz yapıldı. Köprünün açılmasıyla ormanda yaşayan domuz, tilki gibi hayvanların yolun karşı tarafındaki su kaynaklarına ulaşması sağlandı.

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