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Haberler İzmir Kabotaj Bayramı’nın 94. yıl dönümü kutlandı

’nın 94. yıl dönümü kutlandı

Kabotaj Bayramı’nın 94. yıl dönümü kutlandı
Giriş Tarihi: 2.7.2020

İzmir'de 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yıl dönümü nedeniyle deniz şehitleri anısına Körfez'e çelenk bırakma töreni yapıldı. İzmir Liman Başkanlığı'nca, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, korona virüsü önlemleri çerçevesinde, sınırlı katılım sağlandı. Kutlamalarda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı ve bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İzmir Körfezi'ne deniz şehitlerinin anısına Pasaport İskelesi'ndeki Zübeyde Hanım Müze ve Eğitim Gemisi'nden çelenk bırakıldı. Törene İZDENİZ'e ait yolcu vapurları ile Kıyı Emniyeti ve deniz polisi tekneleri de siren çalarak eşlik etti.

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