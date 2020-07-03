İzmirli babadan HDP’ye dava

Kızı Gamze Laçin'in 2011'de terör örgütü PKK tarafından kandırılıp dağa kaçırılmasından o dönemki BDP yönetimini sorumlu tutan baba Mehmet Laçin, BDP'nin devamı olan HDP'nin şimdiki eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'a ceza davası açılması için suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. HDP İzmir İl Başkanlığı önünde tek başına evlat nöbeti tutan Laçin, "Kızımı örgüte dayısı verdi. HDP eş başkanları isteseler kızımı geri getirtirler, ama istemiyorlar. Önümüzdeki Pazartesi günü avukatımla suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

BİZİ PKK VİRÜSÜ BİTİRDİ

Kızı HDP tarafından dağa kaçırılan ve yıllardır haber alamadığı evladı için İzmir ve Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek veren Mehmet Laçin, kızının kaçırılmasından sorumlu tuttuğu terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'ye 2 milyon liralık maddi manevi tazminat davası açtı. Kızının HDP tarafından terör kampına götürüldüğüne dair belge ve gizli tanık olduğunu belirten baba Mehmet Laçin, "Koronadan önce HDP virüsü beni öldürecek, benim gibi bir çok anne babayı virüs içine aldı hergün yiyerek bitiriyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hem HDP-PKK virüsü ile savaşıyor hem de korona virüsle, artık 83 milyonun HDP-PKK virüsü için de elbirliği yapması lazım. Tazminat davasının ve PKK bağlantılı 2 HDP eş başkanı için kızımın hayatından ve dağa kaçırılmasından sorumlu oldukları için dava açacağım. Bu dava dünyada ve Türkiye'de evladı için mücadele veren ailelere örnek olacak" dedi. Diyarbakır'da başladığı evlat nöbetine rahatsızlığı nedeniyle İzmir HDP İl binası önünde devam eden Laçin, "Gerekli hukuki hazırlıkları tamamladık, pazartesi günü iki avukatımla Buldan ve Sancar'la ilgili dava açacağız" diye konuştu.

Mehmet Laçin, Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e özel açıklamalarda bulundu.

DAYISI PKK'YA VERDİ

Okula ara verdiği dönemde kızını HDP binasında bulduğunu dile getiren Laçin, "Orada arkadaşları da vardı. Bu olayla ilgili kızımın dayısı hakkında şikayetçi oldum. Kızımın HDP'ye verileceğini tahmin ediyordum, onu uyarıyordum ama o dönem başarılı olamadım. Zaten 15 gün geçmeden evime polisler geldi kızımın dağa gönderildiğini söylediler. O günden beri kızımdan haber alamıyorum" dedi.



HEP AYNI SENARYO

HDP'NİN İzmir'deki binasına sayısız kez gittiğini anlatan acılı baba Mehmet Laçin, "Ben her gittiğimde HDP binasında merak etme, bekle, korkma gelecek dediler. Yalanlarla bugüne kadar geldik. En son geçen sene yürekli bir anne Diyarbakır'da HDP'nin kapısına dayandı ve çocuğunu 4 günde geri aldı. Biz de bir ümitle HDP il binası önünde beklemeye başladık. Benim 10 aydır evlat nöbetim devam ediyor. Evladımı almadan nöbetimi bitirmeyeceğim. Kızımın HDP tarafından dağa kaçırılmasıyla ilgili 2 milyon lira değerinde tazminat davası açacağım" diye konuştu.

İzmir'deki evlat nöbeti devam ediyor! Kızı dağa kaçırılan baba hukuk mücadelesi başlatacak