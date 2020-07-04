Alabay çetesine 59 tutuklama

Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü yapılan operasyon ile ilgili cezaevinde olan 10 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği, halen 12 kişinin de arandığı bildirildi. Narkotik ve özel harekat polisleri, çeteye yönelik 26 Haziran'da helikopter destekli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda hakkında yakalama kararı çıkartılan 98 kişiden 86'sı gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında avukat D.G'nin de bulunduğu 59 kişi tutuklandı.

12 KİŞİ HALA ARANIYOR

DİĞER şüphelilerden 22'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla, 5'i ise savcılıktan serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında başka suçlardan cezaevinde olan 10 şüpheliyle ilgili işlemlerin devam ettiği, firari 12 zanlıyı yakalama çalışmalarının da sürdüğü belirtildi. Örgüt yöneticisi olduğu iddiası ile aranan Sedat Alabay'ın halen firarda olduğu kaydedilirken, Alabay kardeşlerin CHP eski İl Başkan Yardımcısı ve Karşıyaka eski İlçe Başkanlığı yapan Adnan Alabay'ın da yeğenleri olduğu öğrenildi.



BİNLERCE UYUSTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 15 kilo esrar, 5 bin uyuşturucu hap ile çok sayıda hint keneviri, 5 silah, 177 tabanca fişeği, 2 sustalı bıçak, 1 pompalı tüfek ve silaha ait fişeklerle uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen yaklaşık 30 bin lira ele geçirilmişti.

METİN BURMALI