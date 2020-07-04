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Haberler İzmir Çalışanlarına ödeyeceği parayı hırsızlara kaptırdı

Çalışanlarına ödeyeceği parayı hırsızlara kaptırdı

’in Bornova ilçesinde bir iş yeri sahibi, çalışanlara ödeme yapmak için bankadan çektiği ve aracının torpidosuna koyduğu 30 bin lirayı hırsızlara kaptırdı. Otomobilin camı kırılarak yapılan anları güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Çalışanlarına ödeyeceği parayı hırsızlara kaptırdı

04.07.2020, 18:21

Edinilen bilgiye göre olay ilçede bulunan Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre M.U. isimli iş yeri sahibi, çalışanlarına ödeme yapmak için bankadan 30 bin lira para çekerek aracının torpidosuna koydu. M.U.'yu bankadan çıktıktan sonra takip eden şüpheliler, araç sahibinin olmadığı esnada otomobilin ön camını kırarak para dolu çantayı aldı. Şüpheliler çantayı aldıktan sonra geldikleri otomobille olay yerinden hızla uzaklaştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Olay anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin aracın camını kırdıktan sonra para dolu çantayı alıp, geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştıkları görüldü. İhbar üzerine İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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