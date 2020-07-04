CHP kurultayı yapılmadan davalık oldu

İlk olarak Şahin Mengü'nün açtığı davanın istinat mahkemesinden dönmesi beklenirken, partide daha önce önemli görevlerde bulunan isimlerin de teker teker dava açmaya hazırlandığı konuşuluyor. Son olarak CHP'nin bir dönem Genel Başkan Adayı olan Bedri Baykam'ın da kurultayın iptali için mahkemeye gittiği öğrenildi.

YİNE OLAYLI

Her kurultayı olaylı geçen CHP'de korona virüs nedeniyle daha önce planlandığı tarihte gerçekleşmeyen 37'nci Olağan Kurultay'ı da daha gerçekleşmeden mahkemelik oldu. 37'nci Olağan Kurultay'a sayılı günler kala mahkeme Muharrem İnce bu defa aday olmayacağını açıklarken, kurultayın iptali için son dava açan kişinin davayı ■ me koridorlarına koşan birçok isim kurultayın iptali için dava açıyor. Daha önce Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı sert söylemler ile aday olan ve delegelerin ciddi desteğini alan nin Bedri Baykam olduğu öğrenildi. İlk davanin olduyı açan Şahin Mengü ise yaptığı açıklamada, "Bu kurultaya ne ad verilir bilmem, ancak bu bir kurultay değil. CHP yönetimi kurultay kararını yeniden gözden geçirmeli, bu kadar şaibeli bir kurultay yapılmamalı" dedi.



25-26 TEMMUZ TARİHİ KARARLAŞTIRILMIŞTI

MYK'DE kurultayın 25-26 Temmuz'da yapılabileceği belirtildi. Bu konuda fikir birliği sağlanması üzerine kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapan Bilkent Odeon'un kiralanması kararlaştırıldı. Aksi bir karar halinde Ağustos ayı içinde kurultayın kesin olarak yapılacağı belirtiliyor.

FATİH ŞENDİL