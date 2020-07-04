Turuncu Çember’deki İzmir turist bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Turizm Hijyen Kurulu'nun küresel salgında belirlediği hijyen ve güvenlik standartlarına uyan yeme içme ve konaklama tesislerine Turuncu Çember sertifikası vermeye devam ediyor. İzmir yaz boyunca gelecek misafirlerini güvenli bir şekilde ağırlamak için çalışıyor. Turuncu Çember almış işletmeler ise hijyen ve güven anlamına gelen uygulamadan memnun.