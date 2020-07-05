‘Eylemi sonlandır eş başkanlara dava açma’

Kızı Gamze Laçin'in 2011'de terör örgütü PKK tarafından kandırılıp dağa kaçırılmasından o dönemki BDP yönetimini sorumlu tutan baba Mehmet Laçin'in, BDP'nin devamı olan HDP'nin şimdiki eş başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar hakkında suç duyurusunda bulunacağı haberi birilerini rahatsız etti. Evlat nöbetinden sonra evlat davasının çığ gibi büyümesinden tedirgin olan bazı terör sempatizanları, baba Laçin'i tehdit etti. Kimliği belirsiz kişiler HDP İzmir İl Başkanlığı önünde tek başına evlat nöbeti tutan Laçin'i arayarak, "Kızın için başlattığın eyleme bir an önce son ver. HDP eş başkanları hakkında hazırladığın suç duyurusu dilekçeni de sakın verme" diye tehdit etti.



'ÖLMEK VAR DÖNMEK YOK'

Önümüzdeki Pazartesi günü avukatıyla birlikte suç duyurusunda bulunacağını ve bu davadan asla vazgeçmeyeceğini söyleyen Laçin, "Kızım HDP tarafından dağa kaçırıldı. Yıllardır haber alamadım. Evladım için İzmir ve Diyarbakır'da oturma eylemi yapan annelere destek verdim, vermeye de devam edeceğim. Bu yolda ölmek var dönmek yok. Bir tane vatan bir tane millet bir tane Türk bayrağı var. Asla korkmuyorum, bu direnişimden vazgeçmem" ifadelerini kullandı.



2 MİLYON LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

HDP'nin İzmir'deki binasına sayısız kez gittiğini anlatan acılı baba Mehmet Laçin, "Evladımı almadan nöbetimi bitirmeyeceğim. Kızımın HDP tarafından dağa kaçırılmasıyla ilgili 2 milyon lira değerinde tazminat davasına da devam edeceğim" diye konuştu.



■ FATİH ŞENDİL

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