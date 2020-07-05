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Haberler İzmir Minik Murat’ın hayatı alınacak cihaza bağlı

’ın hayatı alınacak cihaza bağlı

Minik Murat’ın hayatı alınacak cihaza bağlı
Giriş Tarihi: 5.7.2020
İzmir'de yaşayan Gamze Enez (20) ve eşi fabrika işçisi Onur Enez (24) çiftinin ilk çocukları Murat Efe Enez yaşamak için solunum cihazına ihtiyaç duyuyor. Anne karnında böbreklerinde sorun olduğu anlaşılan minik Murat, 2019 yılının Kasım ayında dünyaya gözlerini açtı.

4 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI
Doğduktan sonra yaklaşık olarak 4 ay yoğun bakımda kalan Murat bebek, ardından taburcu edildi. Ancak iki ay sonra nefes almasında problemler oluşmaya başlayınca apar topar hastaneye kaldırıldı. Böbreklerindeki problemden dolayı diyalize giren minik Murat, nefes almasında da sorun yaşayınca boğazı delinerek solunum cihazına bağlandı. Anne Gamze Enez, "Çocuğumun yaşayabilmesi için solunum cihazına ihtiyacı var. Cihazın fiyatı 5 bin lira. Murat'ın aylık medikal gideri de 3 bin lirayı buluyor ama bizim bunu karşılayabilecek gücümüz yok. Bir umut, hayırseverlerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

■MERT ALPDÜNDAR
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