“Seyir terasında ölümü unutturmayacağız”

İzmir'in incisi Kordon'da seyir terasında dengesini kaybederek düşüp hayatını kaybeden İrem Coşkun'un (18) ağabeyi İsmail Coşkun, "Başkan Aziz Kocaoğlu, o ölüm terası ile ilgili mahkemede hesap vermeden başkanlığı bıraktı ancak biz bu işin peşini bırakmayacağız" dedi. Akıl almaz ölüm olayı, 31 Aralık 2018 akşamı saat 19.15 sıralarında Alsancak Limanı yakınındaki 'Seyir Terası'nda meydana gelmişti. 9 Eylül Üniversitesi Hemşirelik Meslek Yüksek Okulu 1. sınıf öğrencisi İrem Coşkun (18), arkadaşı ile yürürken seyir terasında dinlenmek istedi. İrem Coşkun, iddiaya göre korkuluklara dayandı. Korkulukların bir anda yerinden çıkması ile genç kız denize düştü. Polis ekiplerince sudan çıkartılan Coşkun'a kalp masajı yapıldı. Ancak Coşkun, kaldırıldığı hastanede aynı zamanda doğum günü olan 1 Ocak günü akşam saatlerinde hayatını kaybetti.



İrem Coşkun



"YAKALARINI BIRAKMAM"

Mersin'de bir şirkette işçi olarak çalışan baba Hakan Coşkun, kızının ölümüne hala inanamadığını söyledi. Coşkun, "Başkan Aziz Kocaoğlu ve bazı ekip arkadaşları ayrıldı. Ancak o gün kimden şikayetçi olduysam, hala şikayetçiyim. İki yakalarını asla bırakmayacağım."



■ FATİH ŞENDİL

Öldüren teras

İzmir'de denize düşen İrem'e memleketinde acı veda