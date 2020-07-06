Mesafesiz düğün!

Korona virüs nedeniyle düğünler bir süredir yapılamıyordu. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle belirlenen bazı kurallara uyulmak şartıyla düğün kısıtlaması 1 Temmuz itibariyle kaldırıldı. Düğünler tekrar yapılmaya başlanırken, özellikle kır düğünlerinin yapıldığı gözde mekanlar arasında yer alan Balçova İnciraltı'nda da düğün sezonu açıldı. Bazı işletmeler kısıtlama kalkmasına rağmen tedbir amacı ile düğün, nişan ve sünnet gibi eğlence organizasyonları için henüz kapılarını açmazken, bazı düğün salonları da genelgeye uymak şartıyla yeni normalleşme sürecinde hizmet vermeye başladı.

MASKE VE MESAFELİ DENİLDİ

Yeni Asır, İnciraltı'ndaki düğün salonlarında alınan tedbirleri yerinde inceledi. Kır düğünü yapılan bazı mekanlarda söylenenlerle düğün salonlarında yapılanların hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı'nca 81 ile gönderilen genelgeye göre, nikah ve düğünlerde bulaşma riskinin azaltılması için törenlerin açık havada yapılması ve sürenin kısa tutulması, gelin ve damat başta olmak üzere davetlilerin belirlenen sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak maske takmaları gerektiği belirtildi. Ancak İnciraltı'ndaki bazı işletmelerde bu yasakların tam tersi yapıldı. İşin en acı tarafı ise bu işletmelerden birinin geçen hafta Düğün Salonları ve Organizasyoncular İşveren Sendikası'nca (DÜSOİŞ) 'Düğün ve davet sektörü sezona hazır' şeklindeki basın açıklamasına ev sahipliği yapmış olmasıydı.

SARILIP FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Düğünlerde yeni normalin anlatıldığı toplantıya ev sahipliği yapan işletmede gerçekleşen düğünde davetlilerin salgını hiçe sayarak pistte gönüllerince eğlendikleri görüldü. Genelgeye göre kişiler arasında temasa neden olabilecek oyun, dans ya da gösteri yapılmayacağının altı çizilirken, kır düğünündeki 'İğne atsan yere düşmez' dedirtecek manzara görenleri şaşkına çevirdi. Hem maske takmayan hem de sosyal mesafeye uymayan davetliler, dans pistinde dip dibe oynadıkları yetmiyormuş gibi zaman zaman da birbirlerine sarılıp fotoğraf çektirdi. Masalarda her ihtimale karşı el dezenfektan bulunması sevindirirken, çoğu işletmede yeteri kadar tedbir alınmaması ise üzdü.



'SALGINI KONTROL ALTINA ALMAMIZ ZOR'

BİLİM Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, taziyelerde, düğün ve asker uğurlama törenlerinde salgının yayılmasını önleyecek kuralların ihlal edildiğini belirtti. 60 yaş üstüne 'düğünlere gitmeyin' uyarısı yapan Tezer, "Sadece 60 yaş değil, kronik hastalığı, altta yatan hastalığı olan kişilerin de kalabalık törenlere katılmaması gerekiyor. Biz onları uzun zaman evde korumaya çalıştık. Neden? Çünkü rakamlar ölümlerin daha çok yaşlı grupta olduğunu gösteriyor. Bir kereden bir şey olmaz dersek salgını kontrol altına almamız zor" dedi.



'GENELGEYE GÖRE BÖYLE OLMASI GEREKİYORDU'

■ Düğünlerin vazgeçilmezi oyun, dans ve halay misafirler için yasak. Sadece gelin ve damat sahneye çıkıp oynayabilecek. Toplu fotoğraf çekimine de müsaade edilmeyecek. İsteyenler mesafe kuralına uyarak gelin ve damatla bireysel fotoğraf çektirebilecek.

■ GENELGEYE göre düğünler, bulaşma riskini azaltmak amacıyla mümkün olduğunca kısa sürede ve açık havada yapılacak.

■ Düğün salonlarında misafirlerin oturma düzeni, masalar arası mesafe en az 1,5 metre ve sandalyeler arası 60 santimetre olacak şekilde düzenlenecek.

■ DÜĞÜNLERDE karşılama, uğurlama ve takı merasimi sırasında tokalaşılmayacak, takılar kutuya konulacak.

■ Düğün mekanlarında gelin ve damat hariç halay çekilemeyecek, dans edilemeyecek, gösteri yapılamayacak.

■ KÖY ya da sokak düğünlerinde yemek verilmesi durumunda tek kullanımlık malzemeler tercih edilecek.

Ercan AKGÜN

İçişleri Bakanlığı'ndan düğün genelgesi! Hangi tedbirler alındı? Düğünler nasıl yapılacak? İşte detaylar...