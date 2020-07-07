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Haberler İzmir İzmir'de elektrik kesintisi 7 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrik kesintisi 7 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? soruları İzmirli vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. bugünün kesinti detaylarını sayfasından paylaştı. İşte 7 elektrik kesintisi detayları...

İzmir'de elektrik kesintisi 7 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

07.07.2020, 09:23

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. 'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. 7 Temmuz Salı tarihli detaylarını paylaştı. Peki bugün İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler olmayacak? İşte detaylar...

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