İzmir'de elektrik kesintisi 7 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek?

Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 7 Temmuz Salı tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Peki bugün İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler olmayacak? İşte detaylar...