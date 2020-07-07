Elektrik ve su kesintileri yakından takip ediliyor. İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli su kesintilerinin yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik 7 Temmuz Salı tarihli İzmir elektrik kesintisi detaylarını paylaştı. Peki bugün İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrikler olmayacak? İşte detaylar...
İzmir'de elektrik kesintisi 7 Temmuz Salı! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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