İzmirli 20 milyon talihlisi hala kayıp

Milli Piyango'nun geçtiğimiz yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, 1358490 numaralı çeyrek bilete isabet etmişti. Büyük ikramiye kazanan biletlerin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklanmış ve İzmir dışında diğer üç ildeki talihliler ikramiyelerini banka müdürleri aracılığıyla almıştı.

İZMİR'DE OLABİLİR

İzmir talihlisi ise halen 20 milyon lirasını almadı. Talihlinin ortaya çıkmaması ve bileti sattığını iddia eden seyyar satıcıların farklı açıklamaları, akıllara 'Acaba talihli kazandığının farkında değil mi?' sorularını getirdi. İzmir'de seyyar bayi olarak bilet satan Hüsnü Akbaş, 2019'un son günlerinde elindeki biletlerden bir kısmını meslektaşı seyyar bayi Vedat Yiğit'le değiş tokuş yaptığını fakat bahse konu olan 20 milyonluk bileti takasa vermediğini söyledi.

TEKRAR KONTROL EDİN

Biletlerini Konak Milli Piyango şubesinden alan Akbaş, kazanan bileti kendisinin sattığını ve talihlinin İzmir'de olabileceğini iddia etti. Seyyar bayi Vedat Yiğit ise, Akbaş'tan aldığı biletlerin bir kısmını Manisa, Aydın, Denizli, Muğla gibi kentlere gönderdiğini ve çeyrek ikramiye kazanan talihlinin

belki de bu şehirlerde olabileceğini söyledi. Özellikle İzmir ve diğer Ege Bölgesi'ndeki vatandaşlara biletlerini kontrol etmelerini hatırlatan Konak Milli Piyango yetkilleri "Biletleri bir kez daha kontrol etmekte yarar var. Teselli ikramiyeleri Çeşme'den çıktı. Talihlinin ortaya çıkmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızı uyarıyoruz; biletlerin arkasındaki kaşeyi değil, biletin üstündeki numarayı kontrol edin.

Talihlinin belki de haya-tında ilk kez yüzü gülecek. 6 aydır büyük ikramiye duruyor, bunun yanı sıra alınamayan ikramiyelerden devle-te her yıl milyonlarca lira kalıyor" diye konuştu.



70 MİLYON LİRA HAZİNE'YE DEVREDİLDİ

ÖTE yandan 2018 yılbaşı çekilişinde alınmayan 70 milyon liralık ikramiyenin, kamuya hizmet amacıyla Hazine'ye devrolduğunu hatırlatan Milli Piyango yetkilileri "2020 yılının son gününe kadar ikramiye bekliyor. Bu tarihten sonra talihli ikrameyisini almaz ise, para kamu yararı için Devlet Hazinesi'ne aktarılıyor" uyarısında bulundu.

FATİH ŞENDİL