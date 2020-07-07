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Korona plajı

Hükümet tarafından virüs salgını sonrası açıklanan normalleşme adımını yanlış anlayan tatilciler, sosyal mesafeye dikkat etmiyor.

Korona plajı
Giriş Tarihi: 7.7.2020

NEREDE SOSYAL MESAFE?
Salgın nedeniyle alınan tedbirlere uyulmaması Çeşme Ilıca Plajı'nda korkutan görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. Havaların ısınmasıyla birlikte soluğu yazlık bölgelerde alan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralını takmadı.

VİRÜS DE TATİL YAPIYOR!
Geçen yıl çekilen fotoğrafla hafta sonu kaydedilen fotoğraf arasındaki tek fark, üzerinden sadece bir yıl geçmiş olmasıydı. "İğne atsan yere düşmez" dedirten görüntüler, adeta virüsün Çeşme'de kol gezdiğini sergiler nitelikteydi.



GEÇEN YIL DA BÖYLEYDİ
Aynı plajda geçen yaz çekilen fotoğrafın, hafta sonunda yaşanan manzaradan pek farklı olmaması virüsün ciddiye alınmadığını gösterdi.

Ercan AKGÜN

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