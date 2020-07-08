276 sığınmacı yakalandı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçaklığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi ile Sahil Güvenlik Ege Komutanlığı ekipleri, önceki gece bir grup düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

NEFESSİZ KALDILAR

Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Narlıdere sahiline yaklaşan bir gemiyi izlemeye aldı. Onarım bildirimiyle Sahilevleri semtindeki balıkçı barınağına yanaşan gemi, kıyıya yanaşıp sığınmacıları aldığı sırada ekiplerce operasyon düzenlendi. Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisinin yaptığı ortak operasyon başarıyla sonuçlanırken, gemide yapılan aramada yakıt deposuna benzer kapalı ve hava almayan bir bölmede 46'sı kadın 59'u çocuk 276 kaçak göçmen tespit edildi. Gemiden çıkarılan bazı sığınmacıların nefes almakta güçlük çektikleri görüldü. Operasyonda yasa dışı geçişi organize ettikleri iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı. Sığınmacıların Yunanistan'a geçmek için bu yolu seçtikleri öğrenildi.





UYRUKLARI BELLİ OLDU

Tankerde yakalanan 276 kaçak göçmenin, Türkiye'nin farklı illerinden getirilen Afganistan, Irak, Orta Afrika Cumhuriyeti, Pakistan, İran, Somali, Bangladeş ve Suriye uyruklu kişiler olduğu belirlendi. Göçmenlerden 171'inin erkek, 46'sının kadın ve 59'unun ise, çocuk olduğu ortaya çıktı.