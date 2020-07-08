İzmir'de faciadan dönüldü! Belediye otobüsü seyir halindeyken yandı

İzmir'in Menderes ilçesinde akşam saatlerinde seyir halindeki belediye otobüsü yandı. Belediye otobüsünde bulunan vatandaşlar ve şoför, durumu fark edince otobüsü terk etti. Olayın haber verilmesi üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alev topuna dönen belediye otobüsü, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yaşanan olay sonucunda kimsenin yara almaması derin bir nefes aldırdı.

#İzmir'de faciadan dönüldü! Seyir halindeki belediye otobüsünde yangın çıktı, yolcular tahliye edildi pic.twitter.com/o7hm4PjyjV — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) July 8, 2020

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Menderes ilçesinin en işlek noktalarından İnönü Caddesi'nde içerisinde çok sayıda yolcunun bulunduğu belediye otobüsü (ESHOT) seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yolcuların ve şoförün durumu fark etmesi üzerine yolcular otobüsten hızlı bir şekilde tahliye edilirken, facianın eşiğinden dönüldü.

ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

Olayın bildirilmesi üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekiplerince alev topuna dönen otobüse yapılan müdahale soncunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan, motor bölümünden çıkan yangınla alakalı soruşturma başlatılırken, facianın eşiğinden dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı.

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