TFF 2. ve 3.Lig'de şampiyonlar belli oldu

Salgın nedeniyle oynatılmama kararı alınan TFF 2. Lig'de Samsunspor ve Bandırmaspor, 1. Lig'e yükseldi. TFF 3. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, Kocaelispor ve Karacabey Belediyespor ise 2. Lig'e yükseldi.