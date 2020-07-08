Salgın nedeniyle oynatılmama kararı alınan TFF 2. Lig'de Samsunspor ve Bandırmaspor, 1. Lig'e yükseldi. TFF 3. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, Kocaelispor ve Karacabey Belediyespor ise 2. Lig'e yükseldi.
TFF 2. Lig'de Yılport Samsunspor ile Bandırmaspor, TFF 3. Lig'de ise Serik Belediyespor, Kocaelispor ile Karacabey Belediyespor, şampiyon ilan edildi.
Salgın nedeniyle oynatılmama kararı alınan TFF 2. Lig'de Samsunspor ve Bandırmaspor, 1. Lig'e yükseldi. TFF 3. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, Kocaelispor ve Karacabey Belediyespor ise 2. Lig'e yükseldi.
TFF 2. ve 3.Lig'de şampiyonlar belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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