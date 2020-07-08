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Haberler İzmir TFF 2. ve 3.Lig'de şampiyonlar belli oldu

2. ve 3.'de şampiyonlar belli oldu

2. 'de Yılport ile Bandırmaspor, TFF 3. Lig'de ise , Kocaelispor ile , şampiyon ilan edildi.

TFF 2. ve 3.Lig'de şampiyonlar belli oldu

08.07.2020, 19:15

Salgın nedeniyle oynatılmama kararı alınan TFF 2. Lig'de Samsunspor ve Bandırmaspor, 1. Lig'e yükseldi. TFF 3. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor, Kocaelispor ve Karacabey Belediyespor ise 2. Lig'e yükseldi.

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