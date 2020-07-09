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Haberler İzmir Cami provokasyonu bu kez tutmadı

Cami provokasyonu bu kez tutmadı

'de "cami minaresinden müzik çalma" provokasyonuna bir yenisi daha eklendi ancak bu kez provokatörlerin oyunu tutmadı.

Cami provokasyonu bu kez tutmadı
Giriş Tarihi: 9.7.2020

Karşıyaka Zübeyde Hanım Mahallesi'ndeki bir caminin hoparlöründen gece saat 03.40'ta Müslüm Gürses şarkısı çalındığı iddiaları üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Cami derneğinin yöneticileriyle de görüşen ekipler, bir görgü tanığının caminin yakınlarına gelen bir araçtan müzik yayını yapıldığını söylediğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan da böyle bir durumun mümkün olamayacağını belirtti. Balkan, "Birileri müzik çalarken minareyi çekip sosyal medyada servis yapmış. Bizim merkezi sistem kapalı zaten bu mümkün değil" dedi.

FATİH ŞENDİL

İzmir Müftülüğünden "cami hoparlöründen müzik yayını" iddiaları için açıklama

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