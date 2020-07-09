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İzmir'de yakınları tarafından ölü bulundu

İzmir'de İbrahim Dinçoğlu evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından ölü bulunan Dinçoğlu'nun yapılan ilk incelemede ölümünün şüpheli olduğu bildirildi.

10.07.2020, 08:40 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020,08:48