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'de yakınları tarafından ölü bulundu

'de evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından ölü bulunan Dinçoğlu'nun yapılan ilk incelemede ölümünün şüpheli olduğu bildirildi.

İzmir'de yakınları tarafından ölü bulundu

10.07.2020, 08:40 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020,08:48

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde İbrahim Dinçoğlu, evinde ölü bulundu.


Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi 6221/1 Sokak'ta oturan İbrahim Dinçoğlu, yakınları tarafından ölü bulundu. Belediye doktorunun yaptığı ilk incelemede, Dinçoğlu'nun ölümünün şüpheli olduğunu bildirdi.

Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dinçoğlu'nun cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.


Dinçoğlu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

DHA

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