İzmir'in Karşıyaka ilçesinde İbrahim Dinçoğlu, evinde ölü bulundu.
Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi 6221/1 Sokak'ta oturan İbrahim Dinçoğlu, yakınları tarafından ölü bulundu. Belediye doktorunun yaptığı ilk incelemede, Dinçoğlu'nun ölümünün şüpheli olduğunu bildirdi.
Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Dinçoğlu'nun cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Dinçoğlu'nun kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.
DHA
İzmir'de yakınları tarafından ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.