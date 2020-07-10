İzmir - Ankara kara yolu üzerinde Bağyurdu Mahallesi sınırları içindeki bir piliç kesim ve işleme tesisinin paketleme bölümünde kaynak çalışması sırasında paneller alev aldı.
İşçilerin tahliye edildiği tesisteki yangın, İzmir ve Manisa'dan 8 itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti, biri hastaneye kaldırıldı.
Hastanedeki yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
AA
İzmir'de piliç kesimhanesinde çıkan yangın söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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