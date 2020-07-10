Tarihi rezalet

Konak Basmane'de 1296 Sokak yani eski adı ile 'Dibek Sokağı' olarak bilinen alandaki cumbalı tarihi binalar, Basmane Garı'na yakınlığı nedeni ile 20. yüzyılda otellere dönüşmeye başlayınca bölgenin ismi Basmane Oteller Sokağı olarak anılmaya başladı. 2002 yılında Basmane- Tilkilik semtlerini içine alan bölge İzmir 1 Nolu Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 'Kentsel Sit Alanı' ilan edildi. Çivi çakmanın dahi izne bağlı olduğu bölgede bir otel işletmecisinin tarihi binanın üzerine betonerme 3 kat çıkması 'Pes' dedirtti.

BELEDİYE MÜHÜRLEMİŞTİ

1296 Sokak'taki Yeni Erbil Otel isimli iki katlı ve cumbası olan tarihi binaya 2018 yılında iddiaya göre şikayet üzerine giden Konak Belediyesi ekipleri, işletmecinin tarihi binanın üzerine beton atıp, kaçak kat çıktığını tespit etti. Konak Belediyesi, Ahmet Muammer Baştaş'ın işlettiği oteli mühürlerken, İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne de konuyla ilgili bilgi verdi. Bir süre sonra işyerinin mührü kırılıp, işletmenin otel olarak faaliyetlerine hem de kaçak inşaata devam etmesi üzerine tarihi bina bir kez daha mühürlendi, işletme sahibi hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu ve işletmeye de para cezası kesilerek ruhsatı iptal edildi. Otel işletmecisi Baştaş tüm bunlara rağmen tarihi binanın üzerine 3 kaçak kat çıkmayı başarırken diğer yandan ruhsatı iptal edilmesine rağmen otelde faaliyetlerini de sürdürdü. Konak Belediyesi geçen Şubat ayında tarihi binanın üzerine yapılan 3 kaçak kat için yıkım kararı alırken, tarihi yapının önünden geçerken manzarayı görenler adeta şaşkına döndü.

Manzarayı görenler "Resmen tarihin üzerine beton atılmış. Yıkın bu binayı" diyerek yetkililere seslendi.



KARADENİZ FIKRALARINI ARATMADI

İKİ katlı tarihi yapının üzerinde uyumsuz bir şekilde duran kaçak katlar Karadeniz fıkralarını aratmazken, onlarca kez işlem yapılmasına rağmen halen otelin açık olması 'Pes' dedirtti. Öte yandan, otel işletmecisi Ahmet Muammer Baştaş'ın İzmir Otel Pansiyon ve İşçileri Odası'nda yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıkması da şok etkisi yarattı. Baştaş'ın isminin geçmiş yıllardaki bir göçmen kaçakçılığı olayına da karıştığı iddia edildi.

FOTOĞRAF: ERCAN AKGÜN

Metin BURMALI