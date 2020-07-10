Virüsü yendiler kurban kestiler!

İzmir'de korona virüs nedeniyle bugüne dek 5 kişinin vefat ettiği Menderes ilçesine bağlı Küner Mahallesi'nde yaşam, kısıtlamalarla azalan vaka sayısının ardından normale döndü. Yapılan son test sonuçlarının çoğunun negatif çıkmasına sevinen mahalleli, muhtarlık önünde 4 küçükbaş kurban kesti. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, bir ay önce 2 bin 600 nüfuslu mahallede filyasyon çalışması yapılmasına karar vermiş ve mahalleliye test yapılmıştı. Testlerin ardından, birçok kişi evlerinde izolasyona alınmış, durumu ağır olanlar hastanelere kaldırılmıştı.