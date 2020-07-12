Başkan Özçınar Kiraz’da arazözlerle su dağıttı

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, arazözlerle sokak sokak dolaşarak su dağıttı. İlçedeki su sorunun 5-6 yıldır çözüm beklediğini ifade eden AK Partili Özçınar, "Bu iş İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yapması gereken bir konu.



"YALNIZ BIRAKMAYIZ"

Büyükşehir'in sorumluluk alanı. Durumu yıllardır biliyorlar. Maalesef henüz bir çözüm yok. Bir kısmı planlamada bir kısmı şurada, burada derken 5-6 yıldır vatandaşlarımız aynı problemi çekiyor. Bu çağda İzmir gibi bir yerde taşıma suyla değirmeni ne kadar döndürebileceğiz bunu da bilmiyoruz" dedi. Başkan Özçınar, "Kovid-19 ile mücadele edilmesi, hijyenin en üst seviyede sağlanması lazımken suyumuz yok, çok kötü bir durum. Evde bir gün su akmadığı zaman çekilen çileyi hepimiz biliyoruz. İnsanlarımızın içinde suyu hayvanları için kullananlar da var. Bu çok ciddi bir problem" dedi. Sokak sokak su dağıtımı yapan Başkan Özçınar, "Gerek yok her sözü laf ile beyana, bir bakış bin söz eder bakıştan anlayana. Görevimiz değil fakat, görevi olan susuyor! Ama biz varız, kimseyi yalnız bırakmayız. Biz bu millete hizmetkar olmaya geldik" diye konuştu.