İzmir’in merkezinde susuzluk isyanı!

İzmir'in Bornova ilçesindeki Laka Mahallesi sakinleri, şebeke suyu olmadığı için dağdan gelen suyu depoda biriktirerek kullanıyor. Yaz aylarında suyun azalmasıyla sıkıntı yaşayan mahalleli, yıllardır şebeke suyunu kendilerine ulaştırmayan İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (İZSU) tepki gösterdi.



HER GECE SU NÖBETİ

Konuyla ilgili İZSU'ya defalarca müracaatta bulunduklarını belirten Kamil Akbulut (50), "Saat 15.00'ten sonra musluklarımızda sularımız akmıyor. Susuzluk sadece bizi etkilemiyor. Hayvancılıkla uğraştığımız için onlar da susuz kalıyor" dedi. Ali Aclan Karatepe (58) ise "Geceleri su biriktirip hayvanlarımızı suluyoruz. Geçen yıl şofben ve çamaşır makinem suyun şiddetinin dengesizliği yüzünden yandı. Neden bize de diğer vatandaşlara giden hizmet gelmiyor?" diye konuştu. Suyu depolamak için alarm kurduklarını belirten Musa Karabaş (65), "Gece saat 1'de çeşmeden çok az su geliyor ve 05.30'da kesiliyor. Ben de bu yüzden evime depo koydum ve suyu biriktirmeye çalışıyorum. Akşamları saatlerimizi ayarlayıp su doldurmak için uyanıyoruz. Depoya doldurduğumuz su da kokuyor ancak yapacak bir şeyimiz yok" diye konuştu.