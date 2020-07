Korona gölgesinde kontrollü tatil

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının en çok etkilediği sektörlerin başında turizm sektörü geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Temmuz başındaki genelgesiyle Ege ve Akdeniz bölğesinde bulunan 50 odanın üzerindeki bütün otellerde, Güvenli Turizm Sertifikası'nın zorunlu tutulması, yerli ve yabancı turistleri de güvenli otellere yöneltmiş durumda. Bu sertifikaya sahip olan otellerden İzmir Selcuk'taki Korumar Ephesus Beach & Spa Resort Hotel'i Yeni Asır olarak yerinde inceledik.



ULUSLARARASI AKREDİTE

Otelde alınan tüm önlemleri ve bir müşterinin otele girişinden çıkışına kadarki tüm süreçte neler yapıldığını Yeni Asır'a anlatan otelin Genel Müdürü Tacettin Özden, teması en aza indirdiklerini ve hijyen açısından azami önlemler aldıklarını söyledi. Aynı zamanda Türkiye Otelciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı da olan Özden, "Turizm Bakanlığı'nın Mayıs ayında ilk çıkardığı genelgede, sertifika mecburi değil isteğe bağlıydı. Ancak Temmuz başında çıkan genelgeyle 50 odanın üzerindeki bütün tesislerde güvenli turizm sertifikası mecbur tutuldu. Güvenli Turizm Sertifikası otellere belli şartlar getiriyor. Bu belgenin verildiği işletmeler uluslararası akredite olmuş tesisler" dedi.



Bu kriterlere göre otele gelen misafirin valizi girişte makineyle dezenfekte ediliyor. Eğer otel misafiri isterse, personel valizi alıp odaya kadar götürüyor.



Daha sonra misafirin elleri dezenfekte edilip ateşi ölçülüyor. Tüm bu işlemlerin kaydı tutuluyor. Sosyal mesafeye dikkat edilerek müşteri resepsiyona yönlendiriliyor.





TEK KULLANIMLIK KALEM

Burada tek kullanımlık kalem ve maske ile el dezenfektanı veriliyor. Konaklama belgesi ve seyahat beyan formunu dolduran misafir odasına yönlendiriliyor.





Oda iki şekilde temizleniyor. Misafir odaya gelmeden önce odanın giriş kapısından itibaren kapı kolu, anahtar basma yeri, oda numarası dezenfekte ediliyor. Odaya çıkılan asansörler de gün içinde defalarca temizleniyor.







ODALARDA DETAYLI TEMİZLİK

Odanın içindeki kablolar, prizler, kumandalar, saç kurutma makinesi, duvar, masa, sandalye gibi misafirin temas edebileceği her nokta detaylı bir şekilde dezenfektanlar ile siliniyor. Böylece misafire tamamen dezenfekte edilmiş bir oda veriliyor. Bu süreçte personel tek kullanımlık maske ve eldiven takıyor.









AÇIK BÜFEYE TEMAS

Açık büfelerdeki yemekleri camekanın arkasında bulunan personel, misafirin istediği kadar veriyor. Misafir herhangi bir YOK şekilde maşa ve kepçelere elle temas etmiyor.









HER MİSAFİRDEN SONRA DEZENFEKTE

Yemek bölümünde masalar ve sandalyeler her misafir kalktıktan sonra temizlenip dezenfekte ediliyor. Ambalaj içindeki dezenfekte edilmiş çatal kaşık ve bıçaklar ile tuzluk ve biberlik takımları masalara bırakılıyor.



MASALAR BİRLEŞTİRİLMİYOR

Sosyal mesafe ile ilgili uyarı yazılarının bulunduğu restoran ve barlarda birer buçuk metre mesafe bırakılmış masalar ve 60 santim aralıklı sandalyeler bulunuyor. Masaların birleştirilmesine izin verilmiyor.







ŞEZLONGLAR SÜREKLİ TEMİZLENİYOR

Havuz çevresindeki şezlongların tamamı ikişer ikişer yerleştiriliyor. İki şezlong arasında 60 santim mesafe bulunurken, her grup arasında ise, birer buçuk metre sosyal mesafe var. Şezlonglar her sabah temizlenip dezenfekte ediliyor.





QR KODLU MENÜLER

Otellerde artık elle tutulan kağıt menüler kullanılmıyor. Müşteriler akıllı telefonlarıyla QR kodlu ürünleri indirip oradan kodu okutarak istediği menüyü seçebiliyor. Yani oteldeki her alanda temas en aza indirildi.



TOLGA TEKİN