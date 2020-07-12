Metruk bina mahallelinin korkulu rüyası oldu

İzmir'in Buca ilçesinde uyuşturucu bağımlılarının meskeni haline gelen metruk ev, mahallelinin korkulu rüyası oldu. Vatandaşlar, çocuklarının can güvenliği olmadığı gerekçesiyle sokağa çıkamadığını belirterek, yetkililerden sorunun çözülmesini istedi.



ÇOCUKLAR DA GİRİYOR

İnkılap Mahallesi 515 Sokak'ta madde bağımlıların mesken tuttuğu ve uzun süredir kullanılmayan ev, aynı zamanda çöplüğe döndü. İçinde madde kullananlara ait şırıngalar, alkol şişelerinin de bulunduğu evdeki çöpler ve hayvan leşleri nedeniyle de mahalleye kötü kokular yayıldı. Mahalle sakinlerinden Suat Karaca (41), "Her akşam 18.00'den sonra buradalar. Okullar açık olduğu zaman öğrenciler de buraya giriyor. Çocukları uyarsak bile dinletemiyoruz" diye konuştu.

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