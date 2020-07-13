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Haberler İzmir İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

'de operasyonunda 2 kişi tutuklandı

'in Çeşme ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

13.07.2020, 18:51

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, plakası belirtilmeyen bir otomobili, ilçe merkezi girişinde durdurdu.

30 BİN LİRA ELE GEÇERİLDİ

Araçtaki aramada, mıknatıslı metal bir kutu ile direksiyonun alt kısmında gizlenmiş satışa hazır 8,66 gram kokain, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 815 lira ile 100 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Y. ve M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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