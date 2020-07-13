İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Çeşme Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, plakası belirtilmeyen bir otomobili, ilçe merkezi girişinde durdurdu.

30 BİN LİRA ELE GEÇERİLDİ

Araçtaki aramada, mıknatıslı metal bir kutu ile direksiyonun alt kısmında gizlenmiş satışa hazır 8,66 gram kokain, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 815 lira ile 100 avro ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Y. ve M.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.