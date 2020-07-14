  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Okul müdürünü makamında vuran saldırgan eski ortağı çıktı

Okul müdürünü makamında vuran saldırgan eski ortağı çıktı

'in Konak ilçesi Öğretmenevi ve Müdürü 'in, makamında silahlı saldırısına uğradığı V.E. ile eski ortak olduğu, olayın alacak meselesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Okul müdürünü makamında vuran saldırgan eski ortağı çıktı

14.07.2020, 15:20

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 431 Sokak'ta bulunan Konak Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, V.E., Müdür Halil İbrahim Yüksel ile görüşmek için okula geldi. V.E. ile makam odasına girdiği Yüksel arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine de V.E. üzerinde bulunan tabancayı çıkarıp, Yüksel'e ateşledi. Bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanan Yüksel, kanlar içerisinde yere yığılırken, V.E. kaçtı. Ambulansla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Halil İbrahim Yüksel, tedavi altına alındı.

DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI
Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatan polis, kısa süre sonra V.E.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. V.E.'nin emniyetteki sorgusu sürerken, ikilinin daha önce ortak özel okul işlettiği, aralarında alacak verecek meselesi bulunduğu, silahlı kavganın da bu nedenle çıktığı saptandı.

'BİR ANDA KENDİMİ KAYBETTİM'
V.E.'nin ifadesinde, "En fazla beş dakika konuştuktan sonra tartışmaya başladık. Sonrasında anda sinirlerime hakim olamayıp, kendimi kaybettim" dediği öğrenildi.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Okul müdürünü makamında vuran saldırgan eski ortağı çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA