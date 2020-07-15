Örgütün “suikast timi” CEZASIZ KALMADI

Marmaris'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminde bulunup 2 polisi şehit eden darbeciler, deliller ve tanık ifadeleri sayesinde cezasız kalmadı. Suikast girişimini planlayan ve yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ile yerdeki suikast timini yöneten Özel Kuvvetler üyesi eski binbaşı Şükrü Seymen ve FETÖ'nün "Çiğli üs imamı" olarak anılan eski astsubay başçavuş Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4'er ve 3 sanığa birer defa ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa ise müebbet hapis cezası verildi.