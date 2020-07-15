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Haberler İzmir Vali Köşger, İzmirli gençlerle 'en önemli sorun' anketi yaptı

, İzmirli gençlerle 'en önemli sorun' anketi yaptı

, gençlerin kentin sorunlarıyla ilgili düşüncelerini öğrenmek için hesabından çağrı yaptı. Köşger, yaptığı paylaşım üzerine sözü gençlere verdi. Ankete yoğun ilgi gösteren gençlerin en fazla şikayet ilettiği konular trafik, ulaşım, altyapı, çöp ve Körfez’in kokusu oldu.

Vali Köşger, İzmirli gençlerle 'en önemli sorun' anketi yaptı

15.07.2020, 19:40 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020,19:40

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmirli gençlere yönelik sosyal medya hesabından mini bir anket yaptı. Kentin sorunlarını öğrenmek için gençlere çağrı yapan Vali Köşger, #izmirinenönemlisorunu etiketi açtı. Vali Köşger, gençlerin vereceği yanıtları tek tek okuyup, gereken cevapları da vereceğini söyledi.

Vali Köşger, yaptığı paylaşımda, "İzmirli gençler; Sizce İzmir'in en önemli sorunu nedir? Sizce İzmir'de en öncelikli yapılması gereken iş nedir? Bu mesajın altına veya #izmirinenönemlisorunu başlığı altına yazarsanız hepsini tek tek okuyacağım ve gerekenlere cevap vereceğim'' dedi. Ankete yoğun ilgi gösteren gençlerin en fazla şikayet ilettiği konular trafik, ulaşım, altyapı, çöp ve Körfez'in kokusu oldu.

İŞTE GENÇLERİN MESAJLARI...












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