Alınan bilgiye göre, Beydağ, Kiraz ve Kemalpaşa ilçelerinde ormanlık arazide uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çalışma başlattı.
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Söz konusu bölgelerdeki aramalarda 3 bin 210 kök Hint keneviri bulundu. Soruşturma devam ediyor.
İzmir'de 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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