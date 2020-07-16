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Haberler İzmir İzmir'de 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirildi

'de 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirildi

'in Beydağ, Kiraz ve Kemalpaşa ilçelerinde ormanlık alanda dikili 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'de 3 bin 210 kök Hint keneviri ele geçirildi

16.07.2020, 18:14

Alınan bilgiye göre, Beydağ, Kiraz ve Kemalpaşa ilçelerinde ormanlık arazide uyuşturucu yetiştirildiği bilgisine ulaşan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çalışma başlattı.

GEÇİT YOK

Söz konusu bölgelerdeki aramalarda 3 bin 210 kök Hint keneviri bulundu. Soruşturma devam ediyor.



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