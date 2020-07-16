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Haberler İzmir İzmir'de tüm minarelerden sela sesleri yükseldi

'de tüm minarelerden sesleri yükseldi

hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde saat 00:13’te tüm yurtta olduğu gibi 'de de selalar okundu. Selanın okunmasının ardından minareden Türk bayrakları sallandı.

İzmir'de tüm minarelerden sela sesleri yükseldi

16.07.2020, 08:54

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından düzenlenen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden selalar okundu. İzmir'de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamalarının yapıldığı Konak Meydanı'nda bulunan Konak Camii'nin minaresinde sela sesleri yükseldi. Cami minaresine çıkan İzmir İl Müftülüğü görevlileri Ahmet Yüksel ve Sinan Çakır, canlı olarak sela okudu. Selanın okunmasının ardından minareden Türk bayrakları sallandı.

İHA

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