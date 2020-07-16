Öldürülmeseydi şikayet edecekti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde önceki akşam korkunç bir kadın cinayeti işlendi. İki çocuk annesi Sultan Kaya (32), mal paylaşımı yüzünden sürekli tartıştığı eski kocası Erdal Demir (37) ile yine tartıştı. Cami Kebir Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki işyerinde yaşanan tartışmada Erdal Demir, cebinde getirdiği bıçağı talihsiz kadına defalarca sapladı.

ARKADAŞLARI KOŞTU

7 yerinden bıçak yarası alan kadın yardımına koşan iş arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken gözü dönmüş eski koca olay yerinden kaçtı. Kaldırıldığı Nejat Hepkon Devlet Hastanesi'nde ameliyata alınan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TEHDİT EDİYORDU

OLAYIN ardından izini kaybettirmeye çalışan Erdal Demir, polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Suç aleti ile birlikte yakalanan Erdal Demir ifadesinin ardından, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cani katilin eski karısını boşanmadan önce sürekli dövdüğü, boşandıktan sonra da takip ve tehdit ettiği, talihsiz kadının arkadaşlarının ifadesine göre polise şikayette bulunma hazırlığında olduğu öğrenildi.

Fatih ŞENDİL